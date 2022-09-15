寬頻業者大豐有線電視今(15)日宣布即日起與TBC台灣寬頻通訊將以「大大寬頻」為共同品牌，推動家用寬頻服務，提供消費者更優質的影視聽體驗。「大大寬頻」同步釋出全新品牌LOGO，不僅吸睛且蘊含品牌理念。

大豐電發言人劉家君指出，近年受新冠疫情影響，民眾為因應居家上班、上課，對於家用寬頻需求量及網速要求均大幅提升，同步帶動家用寬頻用戶激增。寬頻網路也成為連接數位城市及數位家庭的核心關鍵，良好的網路品質為數位匯流時代不可或缺的重要建設之一，業者在配合數位國家政策發展上不遺餘力。

大豐電董事長張銘志表示，大豐花費多年時間及建置成本致力於全面鋪設FTTH光纖到戶網路架構，實現更便利、舒適的物聯網智慧家庭，有線電視不再只是有線電視。大大寬頻推出t.Gateway 4K雙模機上盒已獲得Amazon Prime Video影音服務獨家認證，旗下用戶將可以用此款機上盒專享Amazon影音服務。

大豐電未來將攜手TBC，以共同的寬頻品牌，因地制宜的產品及費率，持續努力推出更全面的數位化服務，以大豐及TBC紮實的網路基礎建設，擴大品牌的影響力，讓更多消費者體驗優質的網路產品及加值服務，冀望成為數位經濟產業發展的核心。

大豐電表示，「大大寬頻全新的LOGO設計，保留原先大豐的紅色並融入代表TBC活力的橘色，展現出更加年輕化的品牌色調。透過『大大』二字涵攝『遠遠超越期待』之意，箭頭象徵著光纖網路可以連接到每個家庭並提供優質的寬頻服務，寬頻右上角的WIFI符號則代表『寬頻無線』標示著『寬頻無限』。」

根據NCC數據統計，截至7月底，國內有線寬頻上網用戶數已達到644萬戶。其中，有線電視寬頻上網用戶達210萬戶、FTTX光纖上網用戶突破408萬戶，自2020年起至今已分別成長20至30萬戶。

於此趨勢中，各大有線電視業者紛紛力推寬頻服務，搶占市場滲透率。「大大寬頻」更以穩定的光纖網路服務，深受消費者肯定，普及率不斷提升，截至8月底總戶數已超過13.2萬戶，滲透率達近6成；TBC在經營區域內的寬頻戶數也達到30.3萬戶，滲透率朝5成邁進。