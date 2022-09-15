行政院院長蘇貞昌今（15日）在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在院會後記者會表示，次世代疫苗到貨後，預計下周起分階段開放接種，首批族群是65歲以上長者跟免疫不全優先接種。

衛福部報告指出，近期全球疫情趨緩，惟仍可能再回升，BA.5變異株已為目前主流株；國內疫情增溫，且採檢陽性率上升，中秋連假期間人群南北交流，傳播風險提高，須持續嚴密監測疫情趨勢，並超前部署不同疫情變化之因應措施，及政策調整的各項準備。

衛福部進一步說明，因應國際間均大幅開放邊境，為兼顧國際交流、防疫工作及促進社會經濟活動，採漸進式開放邊境管制措施，目前已調升入境總量為每周5萬人次，並恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇，未來也將持續評估疫情狀況、入境需求及國內醫療與防疫量能，規劃邊境解封事宜。

衛福部指出，為提供民眾更完整的疫苗保護，莫德納雙價次世代疫苗將於9月16日到貨，預估9月下旬可作為追加劑（第三、第四劑），分階段供高風險及50歲以上民眾接種；另縮短追加劑與上一劑接種間隔為至少3個月以上，並將提供Novavax COVID-19疫苗予12至17歲青少年接種基礎劑。

行政院發言人羅秉成表示，政府已採購300萬劑的莫德納次世代雙價疫苗，第一批80萬劑明（16日）就會到貨，3天後還會有第二批到，合計共160萬劑。王必勝表示，疫苗到貨後預計下周起分階段開放施打，首批族群是65歲以上長者跟免疫不全優先施打，將依年齡及醫療院所、從事高危險工作、出國工作者等族群接種．但實際狀況仍需滾動調整。

衛福部呼籲，目前國內疫情升溫，相關防疫工作切勿鬆懈，也請民眾儘速完成疫苗接種，做好個人防護、落實相關防疫措施，配合政府循序漸進，穩健開放，逐步恢復正常生活。