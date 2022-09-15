安東妮亞戴斯培在《項塔蘭》飾演聰明與美麗兼具的女子「卡拉」。（Apple TV＋提供）

改編自同名自傳式小說的全新影集《項塔蘭》昨（14日）曝光完整預告，由《亞瑟：王者之劍》、《惡魔島》42歲英國男星查理漢納（Charlie Hunnam）主演這位放蕩不羈、流亡大半地球重新學會愛與人生的哲學革命詩人。

該劇描述查理漢納飾演的「林福德」，因婚姻破裂便以海洛因填補生命中突然到來的空洞，從富有理想的哲學學者淪落至頻繁進出監獄的毒蟲。為躲避搶劫被捕的罪行，他開始了無盡的逃亡，選擇至人蛇雜處、希望與絕望共存的孟買躲避。在這他將遇見由《法蘭西特派週報》安東妮亞戴斯培（Antonia Desplat）飾演聰明與美麗兼具的女子「卡拉」，他的流亡之旅也從此有了翻轉。

影集由曾製作熱門影集《漫威制裁者》的史蒂夫萊福特擔任製作與統籌，英國間諜電影《軍情五處》導演貝瑞特奈魯利執導與監製。其他演員還包含《內政保鑣》舒布罕薩拉夫（Shubham Saraf）出演林福德初次抵達印度，首位對他釋出善意的嚮導「帕布」，澳洲知名樂團「教堂合唱團」團員史蒂文約翰基爾貝之女依蕾克基爾貝（Elektra Kilbey）也有參與演出。

《項塔蘭》第一季共12集，將自10月14日起，在Apple TV＋上線，首播3集，每週五更新一集。