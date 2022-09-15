台中市政府獲台灣世界新聞傳播協會頒發「9金2銀」肯定，榮登全國金獎數第一名。（圖／取自盧秀燕臉書）

台灣世界新聞傳播協會昨（14）日公布2022年度「22縣市有感施政大調查」，台中市政府一口氣拿下經濟發展、交通狀況、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感9面金牌。市長盧秀燕表示，這個成績是全體市府團隊與市民朋友共同努力的結果，她會繼續排除障礙，努力實踐「開不了工的要開工；完不了工的要完工」這個理念。

盧秀燕今日在臉書發文宣布，台灣世界新聞傳播協會昨日公布2022年度「22縣市有感施政大調查」，台中市政府團隊在經濟發展、交通狀況、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現及幸福感拿下9面金牌。

盧秀燕指出，台中市政府的金獎數是全國第一，這是市民與市府團隊共同努力的成績，她感謝全體市府團隊與市民朋友，因為全民齊心為台中市，為我們的家更好而共同努力。

對此，盧秀燕強調，城市建設不可能完全一帆風順，她在這3年多的執政期間經歷嚴峻的疫情與缺工問題，是在所有人的努力下一一排除障礙，讓「開不了工的要開工；完不了工的要完工」逐步實踐。盧更喊話：「守護台中，我們繼續堅持。建設台中，我們繼續努力。」