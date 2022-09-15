林垂立（右）爆料蔡小虎覺得〈往事甭提起〉很Low。（年代提供）

台語歌王蔡小虎近日與音樂製作人林垂立登上年代《那些年。那些歌》，回憶起出道故事，蔡小虎在當年以一首〈往事甭提起〉拿下金曲獎最佳新人獎，但林垂立卻忍不住爆料，蔡小虎一開始聽到這首歌時只覺得「很Low、很俗」，並不想主打這首歌。

出道超過30年的台語歌王蔡小虎久違登上綜藝節目，保養得宜的他跟出道時並沒有太大的差異，如此凍齡長相看不出歲月留下的痕跡，而當年他在節目《五燈獎》五度五關衛冕成功，並在同年發行專輯《往事甭提起》得到相當好的成績。

音樂製作人林垂立透露，當年自己是想用〈往事甭提起〉來打歌，但蔡小虎覺得這首歌「很Low、很俗」，心裡則比較喜歡〈阮不是故意的〉，2人一度因為此事理念不合，但所幸最後蔡小虎以〈往事甭提起〉一舉拿下金曲獎最佳新人獎，即便過程曲折，但最後在2人的合作下，依然創造出受歡迎的音樂作品。

當年林垂立提供蔡小虎〈阮不是故意的〉、〈往事甭提起〉、〈海風海湧海茫茫〉及〈車站〉4首歌選唱，沒想到竟出現遺珠之憾〈車站〉，原因則是蔡小虎覺得：「這首歌好，但不屬於我，而是更適合用女聲詮釋」；沒想到竟讓張秀卿意外獲得「車站天后」的美名，而這也讓蔡小虎興奮表示：「這首歌造就了另一位歌手！」

更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。