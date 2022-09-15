台灣3D動畫電影《孫行者傳》由導演莊家修耗時6年時間，劇本修改達60多個版本，團隊更完成破百角色、50多場景的設計及3D化製作，影像及聲音的幕後團隊高達上百人，莊家修曾將95分鐘的《孫行者傳》擷取15分鐘片段製成《搶救唐僧》短片，國際短片節上擄獲30個國際獎項，在美國、法國影展都獲得極高評價，他直呼：「映後大家給予我們的評價都很正面，他們很驚訝我們的立體效果可以讓觀眾如此沉浸入場景裡。」

該片的高質量3D技術絕對不簡單，導演莊家修透露全片共約有1800多個動畫鏡頭，每個鏡頭都花費大量時間與精力，「尤其是兩眼立體電影的製作方式，我們必須同時製作左眼與右眼視差看到的兩個畫面，算圖及合成時間的花費與成本，將是一般非立體電影的2倍。我們使用的立體還原技術，可讓觀眾感受到立體畫面的視覺震撼，但不會讓觀眾有一般看立體電影的暈眩感。」

事實上，導演莊家修從事3D電腦動畫相關工作已超過31年，之所以選擇「唐三藏取經」故事搬上大銀幕立體詮釋，是因為他童年就是資深的《西遊記》迷，「《西遊記》故事是最適合用電腦動畫這個工具來表現的」，這回故事聚焦孫行者、豬八戒、沙悟淨等三位弟子護師傅唐三藏取經，遇上紅孩兒、鐵扇公主與牛魔王，在破關打怪之中團結一心，展現深厚的師徒與夥伴情誼，並在「孫行者」英文名字「Sun Walker」埋下導演想傳達的信念，正如太陽傳遞正向能量的精神，「無論挑戰多麼艱鉅，只要我們齊心協力，永不放棄，最終就能達成目標。」

《孫行者傳》從開頭到結尾都是精彩的打鬥鏡頭，孫悟空拳腳俐落，駕著觔斗雲騰雲駕霧、快速穿梭，根本東方古風超級英雄。導演莊家修也表示，《孫行者傳》電影Logo展現中華文化傳統書法藝術，中文字體背後隱藏着「孫行者」英文姓氏的大寫S，以英文片名《Legend of Sun Walker》進入國際市場，盼能創造屬於東方的神話英雄。《孫行者傳》將於10月14日在台上映。