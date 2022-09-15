夫妻相處不易，一名男網友透露，自己是研發工程師，努力工作讓自己的年薪從原本的85萬跳到175萬元，但老婆非但沒有誇獎她，反而還態度不屑，認為原PO的成就都來自於她與孩子旺夫又旺財，這樣的話讓男網友很討厭，也覺得這樣的生活好累，引起網友熱烈討論，兩派人持不同看法吵翻。

一名男網友在臉書社團《靠北婚-社團討論區》上發文分享，他在一家公司裡面擔任研發工程師，認識老婆前的年薪約85萬元，後來與老婆結婚、生小孩以後，他按照自己原本的職涯規劃準備跳槽到另一家公司工作，年薪瞬間翻倍漲到150萬元，之後又因為努力工作被調薪，目前年薪大約落在175萬元。

男網友表示，轉職本就是計畫中的事，加薪則是因為工作表現好換來的，這樣的喜事發生，老婆卻從來不讚美、鼓勵他，反而還態度不屑，認為原PO能加薪，分明就是自己有旺夫相，然後生的孩子又帶財，所以才能讓老公步步高升。

男網友無奈地說，每次聽到老婆這樣說就會覺得很不爽，明明今日他所獲得的成就，就是靠著自己腳踏實地努力獲得的，憑什麼對方隨便用一些怪力亂神的說法就想居功？就連在外人面前也經常這樣吹噓，讓他覺得生活好累。

貼文引起網友討論，部分網友認為原PO老婆的行為的確令人厭惡，讓人聽了不是很舒服。另有網友則認為，老婆辛苦顧家帶小孩，若沒有她在背後默默的付出，你能夠毫無牽掛的拚事業嗎？你認為對方老是在居功、不願意誇獎你的努力，那你有看到老婆的努力嗎？「她認真打理家是事實，你可以先誇獎她，她也會捧你的」、「你工時長，她大部份都靠自己獨力帶孩子也不容易」。