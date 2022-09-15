評審長鍾欣凌用生命故事出題「紅燒黃魚豆腐」，背後原因令人鼻酸。（衛視中文台提供）

鍾欣凌（左起）、李玉璽、苗可麗、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

衛視原創《鴻門家宴 婆媳廚房》將進入四強淘汰賽，由林道遠、陳柏融、陳諺樑及章俊彥家庭互相廝殺，本集客座評審邀請到被主持人Ella譽為如果世界上有吵架比賽，她說第二沒人敢說第一的苗可麗，Ella還大讚被苗可麗罵到的話，會通體舒暢打通任督二脈，當苗可麗一現身時，李玉璽竟然帶頭高喊「罵我」，現場所有人竟跟著附和，全場齊聲大喊「罵我」，讓原本優雅微笑進場的苗可麗，就定位後的第一句話就是用招牌口頭禪台語回說「罵你去死啦」，讓全場笑翻。

苗可麗更開玩笑說在場參賽家庭都穿長褲，一定是婆媳和樂有問題，回家肯定互捏大腿，為了演繹「真實」的婆媳不和，苗可麗還指定要主持人Ella當她的媳婦，兩人上演「鴻門婆媳劇」，兩人婆媳大戰雖然只有33秒的對話，但面對苗可麗連珠炮攻擊，Ella扣掉第一句開場白後，僅僅藉著空檔回應了11個字，其中有一段苗可麗更是整整16秒不換氣一口氣怒罵，如此驚人的怒飆戲碼引起全場鼓掌歡呼，讓苗可麗笑說：「你們有沒有發現，婆婆的掌聲都比較大」，引來婆婆們大笑，也讓Ella笑說終於親眼見識到苗可麗的厲害！

本周的四強淘汰賽，由林道遠、陳柏融、陳諺樑及章俊彥家庭互相廝殺，在「評審指定料理賽」主題中必須完美復刻由評審長鍾欣凌指定的「紅燒黃魚豆腐」，並且運用這道菜的食材製作出另一道創意料理。說到「紅燒黃魚豆腐」這道菜，鍾欣凌說爸爸非常愛吃魚，尤其鍾愛魚煎好後再透過醬油煨煮，把魚肉跟醬汁攪飯吃，問題是媽媽是個有潔癖的人，每次做完這道菜後，因為味道太重，整個廚房就要大清掃一次，導致後來家裡就很少有爸爸愛的魚料理上桌。

所以每次去知名餐廳聚餐，「紅燒黃魚豆腐」就成了鍾欣凌爸爸每次必點的菜色。鍾欣凌說不管是爸媽生日、小孩生日等家族慶祝都在同一家餐廳，甚至爸爸過世送行後的圓滿飯也都是吃這道菜。「紅燒黃魚豆腐」是她人生裡很重要的一道菜，所以在四強賽的關鍵時刻，特別點名這道菜來當指定料理，分享家族愛的故事。

衛視原創《鴻門家宴》去年首度推出後，除了在台灣引起美食實境風潮，更在東南亞多個國家播出後引起熱烈討論，衛視中文台秉持推出衛視原創好節目的品牌初衷，將讓本次全新一季《鴻門家宴 婆媳廚房》以更大規格、更多內容、更豪華的陣容跟大家見面，婆媳聯手，中間夾著兒子，究竟是助力還是阻力？端出驚艷料理同時，是否還能維持家庭和諧？每集還將加入不同大咖客座評審，更多趣味挑戰、協力闖關的全新內容，不容錯過《鴻門家宴 婆媳廚房》每周五晚上10點，衛視中文台全台首播最新一集；華視每周日晚上8點播出。