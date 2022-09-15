美國參議院外委會今（15日）通過備受矚目的「台灣政策法案」，法案被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，對此，民進黨立法院黨團表示，對於台美關係會有更多實質進步。民進黨立委王美惠表示，美國以此法案，箝制中共無止境打壓台灣的行爲，也展現出對台灣民主的支持。

民進黨立法院黨團今（15日）表示，非常樂見政策法案能夠在美國國會中進行到下一關，對於台美關係會有更多實質進步，由於只通過第一關，期待朝這樣的方向持續前進，對台美關係有實質加溫。

王美惠指出，「台灣政策法案」旨在促進台灣安全，確保地區穩定，阻止中國對台灣的侵略，並且加強兩國間經濟教育交流，台美關係，有大幅進展。

她說，在台灣政策法通過前，中國國台辦又再次老話重談，以「台灣問題是中國內政」來誤導國際，想要告訴中國，國台辦不要整天將矛頭對準台灣，只要我國和世界各國，有任何交流，中共就非出面表述聲明不可，甚至連美國的立法，都能發表意見。

王美惠指出，事實上在國際間，早已看不慣中國打壓台灣的行爲，現今除了打壓外，還企圖想掠奪。台灣政策法是我國與美國間的友好協定，也是美國以立法形式，來表達挺台，護台的決心，身為侵略者的中國，毫無立場對此指手畫腳。

王美惠強調，台灣政策法的通過，表示我國多年來，在國際上的努力，有了成果，持續得到國際友邦的支持。此法案不只是証明美國對台灣的態度，也將會影響國際對台灣的認同。