小港醫院廖揮原醫師利用經顱磁刺激術(TMS)用於抗憂鬱藥物反應不佳或無法忍受藥物副作用的個案。（小港醫院提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄1名40多歲的陳女士長期受憂鬱與焦慮症所苦，儘管換過不同的抗憂鬱劑治療，仍有強烈的無望感及和對未來絕望意念。在接受「經顱磁刺激術（TMS）」療程後，憂鬱和焦慮的情緒獲得大幅改善，小港醫院精神科廖揮原醫師表示，TMS治療是靠電磁感應引發大腦前額葉皮質內的神經細胞，活化與情緒相關的神經迴路，以快速改善憂鬱症狀。

小港醫院指出，憂鬱症治療包括藥物、心理治療、生活與行為治療，但憂鬱症患者大約有3成的比例在反覆藥物調整治療下仍無法獲得緩解，在醫學上被歸類為「難治型憂鬱症」個案；另外，也有不少憂鬱症個案對於傳統抗憂鬱藥物的副作用難以忍受，過去這2類的患者可能需要接受較為侵入性的電痙攣治療，不僅需要麻醉，而且治療後還會有短暫認知功能減退的情況。

高雄就有一名40多歲的陳女士長期受憂鬱與焦慮症所苦，雖然她換過不同的抗憂鬱劑治療，仍有強烈的無望感，有好長一段時間都對生活感到興趣缺缺，足不出戶，最後求治小港醫院精神科廖揮原醫師，雙方討論後，決定接受「經顱磁刺激術(TMS)」治療。

對於藥物與心理治療反應不佳的重度憂鬱症患者，「經顱磁刺激術(TMS) 」提供另一種治療方向，利用電磁感應原理，在頭皮外圍改變磁場，引發大腦前額葉皮質內的神經細胞產生微電流，進而活化與情緒相關的神經迴路，快速改善憂鬱相關症狀。

廖揮原醫師指出，TMS治療有許多優點，包含療程簡單，並可加速治療效果，再加上治療為非侵入性，能大幅降低治療的不適感，以及過程中完全處於清醒狀態，治療後即可正常日常活動，不需休息恢復期；另外，對於抗憂鬱藥物反應不佳或無法忍受藥物副作用的個案，提供更先進的腦科學治療模式。

「憂鬱症為可逆性的情緒疾病」，廖揮原醫師建議尋求專業醫師的協助，視個別的情況調整治療的方式，能達到症狀緩解並改善生活品質，協助和憂鬱症長期抗戰的患者重新找回不被情緒綁架的人生。