今天在大聯盟場上響尾蛇以5：3擊退強權道奇，雙方拚戰到延長賽10局才分出勝負，且都用全壘打取得分數，上演精彩煙火秀，台美混血新秀柯賓卡洛爾(Corbin Carroll)於2局擊出陽春炮，這是他本季第3轟，擊球初速高達107.1英哩，10局下半則靠Sergio Alcántara的再見全壘打取勝，道奇金柏若(Craig Kimbrel)吞下敗投。

Blink and you'll miss this Corbin Carroll 🚀



Homer No. 3 in the MLB career of the @Dbacks' top prospect: pic.twitter.com/NSancxvM7z — MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 15, 2022

響尾蛇本季戰績不佳，但面對實力強勁的道奇他們奮力一搏，首局右外野手Daulton Varsho率先開轟，擊出陽春炮，2局他們乘勝追擊，台美混血左外野手卡洛爾逮住機會，用全壘打再拿1分，此戰他擔任先發第6棒，有3支1表現，打擊率來到.279，攻擊指數高達.912，目前僅出賽12場的他繼續用火燙手感證明自己。

The Diamondbacks were down to their final out and Sergio Alcantara hit a walk-off home run off of Craig Kimbrel! pic.twitter.com/mCY5z4NJXP — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 15, 2022

而此戰響尾蛇展現高效長程火力，雙方2：2打平進入延長賽，雖然10局上道奇巴恩斯(Austin Barnes)率先回本壘取得3：2領先，但10局下道奇牛棚投手金柏若出現亂流，接連讓馬泰(Ketel Marte)、卡洛爾上壘，最後結局更是難堪，慘遭Alcántara擊出再見3分炮扭轉戰局，直接承擔了敗投，目前自責分率來到4.03。