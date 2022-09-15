今天在大聯盟場上響尾蛇以5：3擊退強權道奇，雙方拚戰到延長賽10局才分出勝負，且都用全壘打取得分數，上演精彩煙火秀，台美混血新秀柯賓卡洛爾(Corbin Carroll)於2局擊出陽春炮，這是他本季第3轟，擊球初速高達107.1英哩，10局下半則靠Sergio Alcántara的再見全壘打取勝，道奇金柏若(Craig Kimbrel)吞下敗投。
響尾蛇本季戰績不佳，但面對實力強勁的道奇他們奮力一搏，首局右外野手Daulton Varsho率先開轟，擊出陽春炮，2局他們乘勝追擊，台美混血左外野手卡洛爾逮住機會，用全壘打再拿1分，此戰他擔任先發第6棒，有3支1表現，打擊率來到.279，攻擊指數高達.912，目前僅出賽12場的他繼續用火燙手感證明自己。
而此戰響尾蛇展現高效長程火力，雙方2：2打平進入延長賽，雖然10局上道奇巴恩斯(Austin Barnes)率先回本壘取得3：2領先，但10局下道奇牛棚投手金柏若出現亂流，接連讓馬泰(Ketel Marte)、卡洛爾上壘，最後結局更是難堪，慘遭Alcántara擊出再見3分炮扭轉戰局，直接承擔了敗投，目前自責分率來到4.03。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。