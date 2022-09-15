縣府培育社區規劃師邁入第10年，今年培訓20個社區單位，打造28個社區亮點，首度以「營造社區輕旅行的創生基地」為主題，整合6個鄉鎮特色美食、美景及社區故事推出6條輕旅行路線，讓民眾能更深入認識新竹縣！

縣長楊文科表示，今年新竹縣社區規劃師培訓計畫，整合湖口、芎林、北埔、五峰、新埔及關西等6個鄉鎮，串連10年來社規師所打造的社區亮點，推出鄉鎮輕旅行，讓社規師帶領民眾玩新竹縣！

交旅處規畫6條輕旅行路線，湖口鄉深入軍事湖口後山，整合「雕堡老樹」等歷史與閒置場域，規畫生存遊戲體驗之旅。芎林鄉飛鳳川騎九芎林，悠活山城窩窩之旅，規畫竹紙DIY等活動。

北埔鄉客遊北埔巷弄文化，串聯5村規畫到南外村認識蝴蝶生態做尋寶遊戲。五峰鄉記憶中的部落脈脈相連，帶領遊客認識矮人仙洞瞭望台等景點與原民部落文化。

新埔鎮走進三街六巷九宗祠，深度體驗認識新埔文化古蹟景點。關西鎮關西山河田，做爬山健身、好水淨身、美田養身之旅。

交旅處長游志祥指出，除推出輕旅行外，社規師提案完成的關西修復古代科技「南山老水車」、湖口老街後方打造傳統土窯土灶、五峰大隘部落重現原民傳統獵寮及金廣成文化館打造山林與溪流的手作步道等社區亮點，都達到技藝傳承和創意再生的目的。

交旅處從15日到21日在竹北新瓦屋舉辦新竹縣社區規劃師成果展，民眾現場打卡能獲限量小禮，領取集點卡依指示集滿3處社區亮點章，即可抽社區輕旅行折價券，詳情可上「新竹縣社區規劃師加油站」臉書粉專查詢。