美國已示警中國，華府對俄羅斯入侵烏克蘭所協調的制裁措施，應該被視為對北京的警告，即如果中國進犯台灣將會招致什麼後果。

消息人士告訴路透社，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，中國陸續祭出軍演、個人制裁、外交戰等措施後，華府已加強討論制裁選項，歐盟也正面臨來自台北的外交壓力，要求採取同樣的行動。

然而，由於中國在全球經濟角色吃重，爭取對這些制裁行動的支持將比制裁俄羅斯困難許多。以下是專家、外交官和前官員列出的一些選項和所面臨的障礙：

● 對「核選項」審慎為之

美國國會立法草案已勾勒涵蓋所有層面的懲罰性制裁，若中國對台灣動手，即可能會對中國施加制裁，對象包括中國國家主席習近平和其他領導人、採取行動將中國的銀行排除在全球市場之外、禁止中國企業在美國上市、禁止進口中國貨物和遏阻中國能源計畫等。

然而，所謂的「核選項」，即禁止美中銀行之間的所有美元業務，這將有效地把中國機構凍結在國際金融體系之外。由於這種作法可能對美國和全球經濟造成更廣泛的傷害，「核選項」被認為實施的可能性很低，至少在制裁初期。

● 國防、科技和航太領域

相反地，決策者最初可能會選擇不那麼戲劇化的措施。例如，針對中國官員、企業和機構的資產凍結；對若干銀行採取更多限制措施；制定禁止有利於中國軍事工業複合體交易的規則，包括半導體和航太產業。

前美國政府官員、智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）表示，決策者可能願意考慮採取打擊與中國共產黨有關聯的金融機構等措施，包括中國人民銀行，即中國的中央銀行，以及支持貿易和工業的各種國營銀行，「但門檻會很高」。

「我相信許多美國決策者會不太願意採取非常嚴苛的措施，至少在實際犯台前是如此」。他解釋說，此類舉措可能「嚴重損害美國經濟」。

● 亞洲盟邦可能不情願

來自亞洲國家的支持對有效制裁至關重要，但鑑於亞洲國家與中國的經濟關係密切，將難以說服這些國家。

除了澳洲、日本、新加坡和韓國之外的多數亞洲國家，對俄羅斯侵略烏克蘭僅限於口頭譴責，1名亞洲外交官表示：「俄國與全球經濟的連結遠不及中國。」

他說：「我不確定針對俄羅斯式的制裁，實際威脅程度將會如何？」

「最有可能支持美國立場的國家是日本。但日本企業，儘管他們試圖實現多元化，仍有如此多的生產是放在中國。我不知道他們可以迅速放棄什麼。」

根據日本經濟產業省最新調查，截至2021年3月的年度，共有7486家日本企業在中國設有當地子公司，接近所有日本企業海外子公司總數的1/3。

1名美國亞洲盟邦的官員指出：「許多國家對制裁中國未做好準備。」

● 中國的對策

中國對過去追隨美國的亞洲國家態度強硬，像是韓國在境內部署美國飛彈防禦系統後，就遭受中國的經濟報復。

中國還採取行動減少對進口技術的依賴，並正在努力開發運用數位貨幣，以規避對銀行的制裁。

美國商務部前高階官員尼卡塔（Nazak Nikakhtar）表示：「中國一直積極嘗試將其數位貨幣推廣給盡可能多的合作夥伴。」

「所以這將形成一個紮實的全球貿易群體，這樣就能夠規避針對中國的直接制裁。」

中國領導者已表明將從對俄國的制裁，以及美國前總統川普如何對付電信巨擘華為的教訓中吸取經驗。在面對近2年制裁和晶片出口禁令之下，對華為造成重大損害。

辛格頓表示：「華為在禁令生效前囤積美國晶片，目的在保護公司免受打擊。有跡象顯示，中國已經在做很多事情了，在美中關係持續惡化之際，減少所面對的風險。」

● 拜登的態度

辛格頓等專家認為，華府對中國實施「全面性制裁」不太可能發生，尤其是考慮到俄國也尚未受到如此對待。

1名前美國高階官員說，最終將歸結美國總統拜登的態度。他今年稍早訪日時表示，中國對台灣施加軍事壓力已是在「冒險」。

這名消息人士指出：「歸根究底，我們要清楚，這是總統的政治決定，若他決定我們需要發出這樣的威懾訊號，他可以說『進行』，然後財政部就會迅速執行。」