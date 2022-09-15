花蓮林管處近日分別到瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉辦理舞鶴崩塌地防災說明會，向當地居民說明監測狀況。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉舞鶴淨水廠上方山坡，2016年強颱侵襲後崩塌，花蓮林管處持續監控，目前每日滑動速率約5公釐，估算土體堆置區距離社區尚有2公里，位移速率仍在警戒範圍值內，若降雨量大有加速疑慮，崩塌將影響部分農路，居民建議設置廣播警示，避免誤入崩塌範圍。

花蓮林管處因應明年起大規模崩塌潛勢區發佈警戒預報，針對潛勢範圍約17公頃、深度約35公尺，預估滑動土體約有340萬立方公尺的舞鶴崩塌地，分別在瑞穗、萬榮及卓溪鄉，舉辦3場地方防災說明會。

花蓮林管處指出，舞鶴崩塌地屬大規模崩塌潛勢區，若發生崩塌，估算土體堆置區距離舞鶴社區尚有2公里，且崩塌地下方無住戶，應不會造成安全疑慮，但可能會影響部分農路坍塌中斷。

林管處已與瑞穗鄉公所完成確認道路管制點、管制時機，農戶、農路使用者造冊列管，視降雨量及位移狀況即時啟動道路管制，避免民眾誤闖崩塌範圍。

萬榮鄉紅葉村長呂明堅說，林管處積極走訪社區，加強宣導村民防災意識，發布颱風警報或黃色警戒時，也會在道路管制點協助管制，避免民眾誤進崩塌範圍。

卓溪鄉崙山村長宋輝國說，會全力配合林管處及鄉公所協助管制，維護村民生命財產安全。瑞穗鄉舞鶴村長楊明林則建議，可評估增設廣播警示系統，避免山區收不到訊號。花蓮林管處回應，會委託廠商做可行性評估。