美國參議院外委會通過備受矚目的《台灣政策法》草案，國民黨立委江啟臣直言，法案的通過代表美國國會對台灣安全的支持與承諾。但其中也可看出行政部門的努力協調，讓國會有關主權象徵性意義的條文作出調整，向中共傳遞沒有變更一中政策的訊息，以避免升高美中對抗。

江啟臣表示，美國國會雖然展現挺台決心，對中共傳達不可破壞現狀，以及捍衛區域和平決心的政治訊息，但行政部門未來是否會照章辦事，仍然是未定之天，況且法案目前僅是參議院外委會通過，尚未正式完成立法。

江啟臣指出，「軍事增援、政治放緩」是本次通過條文展現的意義，藉由提高台灣防衛能力，嚇阻中共侵台，同時避免外交地位提升造成誤解，重申美國對中、對台政策不變，同樣也是在維持兩岸現狀，防杜任何一方製造爭端或升高緊張對峙。

江啟臣說，目前法案只是參議院外委會通過，院會尚未通過，現在也還沒有看到未來審查期程，另外眾議院沒有提案，加上11月8日眾議院全部改選以及參議院將改選33席，恐怕難以在選前通過，甚至可能之後又將全部重來，因此未來法案的具體內容和會否立法，都還有待觀察。

江啟臣認為，法案的象徵意義大於實質意義，即使沒有法案，各項軍售仍陸續進行，相關經貿談判也都在持續推動，因此台美合作需要的仍是具體落實，當前法案通過與否已非重點，而是國會挺台的宣示。

江啟臣指出，面對美中對抗及中共持續軍演擾台的台海新常態下，美國勢必會提供更多的軍事援助，台灣必須思考的是面對美國的強勢軍援，整體國防戰略如何調整？政府準備好了嗎？又該如何因應法案通過後的兩岸關係變化？

江啟臣強調，此刻除了誠摯感謝美國國會對台灣安全的支持與承諾，蔡政府更應該讓人民知道的是，面對美國強力的支持和中共的加大威脅，台灣該如何在美中對抗下找出台灣的最大利益？