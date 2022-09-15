韓國人氣女團TWICE，在7月份推出第4張日文正規專輯《Celebrate》後，緊接著在8月26號推出第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》，令粉絲們大飽耳福。近期她們雖忙著替新專輯宣傳，但成員們也各自接下不同的工作行程，其中來自台灣的成員周子瑜，近日便受邀登上時尚雜誌封面，一改過去保守的拍照風格，令粉絲們眼睛為之一亮。

子瑜近日收到南韓時尚雜誌《W Magazine》的邀請，擔任10月號封面人物並為其拍攝一系列形象照，而在公開的照片中，子瑜染了一頭粉紅色的俏麗髮色，並換上各種可愛的洋裝及休閒造型，其中一張照片裡，她穿著咖啡色短版上衣搭配牛仔褲，雖整體風格相當休閒、輕便，但鏡頭由下往上的拍攝角度，使子瑜纖細又白皙的小蠻腰嶄露無遺，加上子瑜性感又迷濛的眼神，瞬間電暈一票粉絲。

網友紛紛留言「美翻了」、「子瑜不斷進步，拍得很棒」、「喜歡子瑜的屁股」、「子瑜表現力越來越好了」、「TB找對人代言了」、「好辣好好看，包包看著不錯」、「OMG」、「子瑜真的好美，不是小愛豆是大明星的美」、「若有合作立刻去買TB的包」、「幸福來得太突然」、「子瑜真是美瘋我」成功在網路上掀起話題。

事實上，子瑜在前幾日曾PO出多張宣傳活動結束後的造型側拍，感謝粉絲的熱情支持，而當時的她也罕見地曬出穿著胸下挖空的性感小可愛，大方秀出性感深溝，也令網友大噴鼻血。