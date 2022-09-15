【LIVE直播】莫德納次世代雙價疫苗明到貨 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內本土疫情連續3日破4萬，今共新增4萬5269例本土、201例境外移入個案，另增186例中重症、57例死亡。今日死亡個案中，最年輕為10歲男童，患有先天免疫多重慢性病，日前因新冠肺炎併呼吸衰竭、免疫不全病逝。

本土今增45,269例確診，分別是20,378例男性、24,886例女性及5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。而今日本土以新北單日新增9775例居多，其次依序為台中5854例、台北5401例、桃園4758例、高雄3704例、台南2662例等。

而今日增加57死，最年輕的個案為10歲男童，患有先天免疫多重慢性病，日前因新冠肺炎併呼吸衰竭、免疫不全病逝。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

今增201例境外移入個案，為111例男性、90例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，菲律賓(6例)，印尼(5例)，英國、關島及泰國(各3例)，馬來西亞及美國(各2例)，緬甸、香港、匈牙利、日本、新加坡、印度、阿拉伯聯合大公國、斯洛維尼亞及希臘(各1例)移入。另153例感染國家調查中。入境日期介於8月19日至9月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,849,748例確診，分別為31,491例境外移入，5,818,203例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,423例死亡，其中10,407例本土；另16例為境外移入。