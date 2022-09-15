長庚大學今年成立全新的「智慧運算學院」（以下簡稱智慧學院），是全國首座專門為AI人工智慧科學教育與研究設立的「學院級」學術單位。目前規畫院內成立人工智慧學系與研究所，將提供完整的學士、碩士、博士學位，以培育國際水準的頂尖AI人才為目標，因應我國企業未來需求。

長庚大學表示，為籌備智慧學院，邀請到電機電子工程學會院士 (IEEE Fellow)、曾任中研院特聘講座教授、在美國加州大學爾灣校區和伊利諾大學香檳校區計算機學系任教逾35年的林桂傑教授擔任學院籌備處主任及首任院長，與現任國科會智慧計算學門召集人、台大資工系教授兼長庚大學學術顧問許永真教授一同規劃學院藍圖。學院目前已延攬多位國際學者至學院任教，並與多位外籍學者建立長期合作關係。

林桂傑說，人類社會的演進從電子化、數位化，走到智慧化，人工智慧已經成為一門全方位的科學基石，成立專業的智慧學院以培育AI人才應用於各學科、各行各業將成為趨勢。有別於國內多數大專院校以設立學程或研究所作為短期快速提供業界AI人才的方案，長庚大學智慧學院提供完整的高等教育學位，並以「智慧應用」、「智能工程」及「智知科學」為學術架構，建構堅實的AI教育與研究量能。

長庚大學說明，智慧學院以國際水準辦學，以靈活的教研方式、英語教學環境和多文化的跨國交流訪學，打造全方位國際學院。除了引進國際專任師資，同時搭配國外學者遠距授課，以及成立聯合研究團隊，鼓勵學生與國外教師直接對話，並積極安排學生出國交換實習，落實「國際生活化」的教育與生活環境。

長庚大學指出，智慧學院亦將積極招收國際學生。長庚大學是全台少數獲得「台灣就業金卡」資格的10所大學之一，也是唯一的私立綜合型大學。因此長庚的外國學位生畢業時無需先離境，即可直接申請就業金卡留在台灣工作。

長庚大學校長湯明哲說，期許智慧學院成為新模式高等教育的典範，培育下一代AI菁英領袖，帶領全校進入智慧科學教育及提升智慧研究技能。歡迎所有對AI科學有熱情的國內外學子前來就讀，一同打造台灣的智慧大未來。