針對上週蔡適應陣營發佈民進黨「內部民調」，顯示選情領先，但卻不透露該份民調是哪一民調公司所做，也不見分析報告，謝國樑辦公室發言人余治明於今（15）日早上再度向民進黨喊話，要求民進黨蔡適應陣營，應該儘速拿出所謂8月底「內部民調」，其相關民調公司或機構名稱，以及詳細民調調查數據。

余治明表示，現在的選舉，大家所看重的是候選人的誠信跟真實度，在此呼籲蔡適應委員，假如你連已公開發佈的民調證據都提供不出來的話，那請問蔡適應委員，你還有什麼東西是真的？又會不會什麼東西都是假的？余治明再次強調，誠信跟真實是一個市長候選人最重要的核心價值，一份沒有民調公司及分析報告的「內部民調」，若不提出證據，將讓人嚴重懷疑其真實性，可信性也會大打折扣。因此，蔡適應委員要趕緊提出證據以證清白，否則會讓選民認為，如果連民調都不是真實的，那蔡適應委員還有什麼是真的呢？

余治明提到，如果民進黨蔡適應陣營是用虛僞跟不實的民調來企圖影響基隆民眾的話，相信不僅無法獲得基隆人的認同，那麼，也有觸犯《公職人員選舉罷免法》第一百零四條，意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事的嫌疑，需處五年以下之有期徒刑。

余治明認為，若以假民調來傳播不實之事，這個情況選罷法第一百零四條的構成要件相當吻合。因此，本陣營慎重考慮，若民進黨蔡適應陣營再不提出民調證據，將於下週向法院要求，對於這一次的民調真僞來進行認證，目的也在於要求蔡適應陣營儘快提出民調資料，只要提出，也就能證明自身的清白。余治明最後再度表示，未來，針對有候選人要以不實民調企圖影響選舉之情事，絕對有需要積極推動修法，將假民調納入選罷法規範，以遏制不實選戰的歪風。