大島優子魅力依舊。（可樂電影提供）

因日本BL劇《大叔之愛》爆紅的田中圭再次挑戰暗黑系人格，在改編自古屋兔丸的同名漫畫作品的獵奇電影《我想被高中女生殺死》中演出有著神秘願望的高中教師「東山春人」，娃娃臉卻又自帶冷笑到讓人背脊發涼的反差感，讓田中圭完美詮釋雙面人格的角色魅力，片中更有展露角色內心深層慾望的大尺度場面。

田中圭不斷突破自我嘗試特殊題材與角色，戲路完全不受限，這次在《我想被高中女生殺死》中飾演看似無害又深深擄獲高中女生愛慕心的高中老師，但在陽光外表的背後其實是個有著特殊癖好的暗黑人格，靠著收放自如的表情包，完美詮譯多重人格的陽光面與黑暗面，片中更有一幕展露內心深層慾望的大尺度場面。近日台版海報一釋出後，也讓粉絲直呼「好想收藏老師」，只見海報中的田中表現出一股耐人尋味的溫柔氣息，完全呈現片中角色的反差設定，讓人超期待。

其他演員也大有來頭，「AKB48」前王牌大島優子飾演田中圭的前女友，儘管將晉身人母，但與一眾女高中生後輩演員一字排開，仍毫無違和感，保養得宜完全不輸新生代演員，在片中男女高中生通吃，魅力絲毫不減。飾演女高中生的演員群也集結有「新垣結衣接班人」之稱的新世紀美少女南沙良，在影壇大放異彩的新生代演員河合優實，以及莉子、茅島水樹等人氣女星，在片中也交出了氣場不輸給前輩的精彩演出。

電影描繪為了想被女高中生殺害而成為高中教師的男子東山春人，長達9年縝密策劃的謀殺「自己」計畫。田中圭出演有自我暗殺愛好的東山春人，原本只存在於腦中想被高中女生殺死的幻想，在上了大學之後卻越來越強烈；直到因緣際會下他找到了實現計畫的完美對象，而為了不讓目標成就自己的願望而伏罪，他想盡辦法成為高中教師，擬定了一個堪稱完美的計畫，但結局卻出乎意料。該片將於23日在台上映。