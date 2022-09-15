一年一度的亞洲電子競技公開賽上周日（11日）在新北市新莊Zepp New Taipei舉辦，新北市市長侯友宜表示，他看到踴躍的線上觀看人潮，就知道有愈來愈多年輕朋友對於電競產業的熱愛與投入。侯強調，他會持續透過場地建置、人才培育推動電競在新北發展，未來更會持續串連起產業、人才、活動，讓電競扎根新北、走向國際。

侯友宜昨（14）日在臉書發文表示，上周日在一年一度的亞洲電子競技公開賽中，各方電競好手齊聚新莊具備國際水準的展演場館Zepp New Taipei ，大展身手。看到高手雲集，加上踴躍的線上觀看人潮，在在可知有愈來愈多年輕朋友對於電競產業的熱愛與投入。

侯友宜指出，要恭喜TWOteam絕佳操作奪下《傳說對決》冠軍，隊員說兩個月的練習終於值得了；英雄聯盟則由《臺北熊讚隊》奪冠，每支隊伍都很優秀，表現都相當精彩，只要熱愛自己的專業，賽場上專注的眼神，每個人都可以很帥。

針對電競產業，侯友宜強調，其實參與電競需要不斷的練習、全神貫注、團隊合作，這不只是娛樂，更是全球創新的趨勢產業，新北市會全力支持帶動電競產業發展。他們持續透過場地建置、人才培育推動電競在新北發展，像是三重的「新北電競基地」，就是擁有規格級設備的功能實踐場域，加上吸引電競硬體及周邊設備大廠如宏碁、微星、技嘉、HTC等進駐新北，未來他們會持續串連起產業、人才、活動，讓電競扎根新北、走向國際。