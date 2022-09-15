桃園市長選戰激烈，藍營、綠營參選人都在認為鐵路地下化是自己的功勞；對此前立委鄭寶清直呼，市長鄭文燦曾說過有2個人會歷史留名，1個是鄭文燦、1個是鄭寶清，不要因為選舉就忘了這件事。

鄭寶清表示，現任立委、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的選區內並沒有鐵路，他自己那區沒有做，怎麼會管到別區？先前內壢設置車站時，交通部長到桃園有提到，若沒有鄭寶清在立法院堅持要地下化就沒有今天的開通，話講得很清楚、影片也很容易找。

鄭寶清說，自己一而再再而三在立法院、行政院堅持鐵路地下化，甚至到最後時任行政院長的林全曾問高架化改為地下化，經費會從400億元變成1000億元，中間的600億錢從哪裡來？火車站蓋大樓營收將不只有600億元，政府可以收入3000億元，因此林全才同意改為地下化。

「鐵路地下化中，鄭文燦曾說有2個人會留下名字，1個是鄭文燦、1個是我！」鄭寶清表示，鄭文燦曾在活動中講到，鄭文燦與鄭寶清會歷史留名，不要選舉就忘了這件事，這樣不好，沒有要邀功，畢竟所有的功勞都是百姓的，是百姓給我們做立委的機會，我們才有辦法做事情。