縣府完成竹北市東興圳景觀工程，逐漸恢復沿線生態環境，文化局啟動為期2年的東興圳社造計畫，將分別舉辦3場永續設計工作坊和綠色生活地圖工作坊，讓民眾參與永續公園設計，共同創作屬於東興圳獨一無二的綠色生活地圖。

文化局長李安妤表示，在台科大都計區內的東興圳，沿線社區大樓林立，在景觀工程完成後，迅速成為社區居民休憩的最佳場域，周邊的竹北六張犁林家祠和泉州厝汾陽堂也修復完成，陸續舉辦藝文活動。

日前舉辦東興圳生態環境互動親子講座，大小朋友能觀察到水圳中的泥鰍、石螺、河蜆及樹上脫殼的蟬，都驚喜連連。李安妤說，都會區公園能有這些指標性生物，顯示東興圳的生態環境正逐漸恢復。

文化局將在9月17日、24日及10月1日，舉辦3場永續設計工作坊，請環境教育講師游南軒帶領大小朋友走讀公3及綠41公園，從收集東興圳水資源、土壤及地理環境等資訊，以彙整資料討論初步規畫構想和設計圖。

3場綠色生活地圖工作坊舉辦日期為10月1日、15日及22日，由荒野台北綠活圖團隊將帶領走訪東興圳水圳生態間，發掘水環境和動植物棲地趣味之處，一起共學創作繪製綠活圖的過程中，建構屬於東興圳獨一無二的綠色生活地圖。

文化局希望透過工作坊活動，找回東興圳的歷史人文意義，讓「水圳原住民」共同創造屬於大家的宜居家園，並擔任東興圳植物種植養護志工，打造未來公園的永續環境。考量工作坊內容安排，僅開放16歲以上民眾報名，詳情可上「相遇．連結-大家的東興圳」粉絲專頁查詢。