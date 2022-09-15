副總統賴清德今至新北市幫民進黨新北市長參選人林佳龍站台，賴清德指出，新北市長侯友宜在雜誌評比施政滿意度雖有5顆星，但新北施政成績卻是年年退步的，對此，侯友宜受訪表示，歡迎賴副總統經常來新北市走一走，了解新北市這幾年的改變，我們繼續努力加油。

對於林佳龍說，侯友宜只要民調再掉3％，他就有機會贏，侯友宜回應，民調高高低低，最重要是自己要努力不斷向前走，他現在努力拚市政，讓市政做到更好。