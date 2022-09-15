新竹市國際風箏節17、18日將在新竹漁港登場，市府15日搶先試飛大型腳踏車、冰淇淋、雪糕、老虎等等造型風箏，風箏節當天還有巨型鯨魚、海豚風箏，晚上還有竹市限定夜光海豚風箏、新加坡獨創LED遙控風箏秀即將首度來台亮相。

新竹又被稱為風城，由於得天獨厚的地理環境，成為風箏展演的最佳基地，帶動台灣風箏活動潮流。今年新竹市國際風箏節17、18日即將在新竹漁港盛大登場，除有紐西蘭授權的16米鯨魚、15米海豚風箏，夜晚還有新加坡獨創的LED遙控風箏，首度授權來台演出。

市府15日舉辦試飛記者會，說明風箏節除5款造型風箏首曝光，及紐西蘭授權的巨型鯨魚、海豚風箏，全台唯一鯨豚將同框空中爭萌，晚上則還有夜光海豚風箏、新加坡獨創LED遙控風箏秀首度來台，超過15米的夜光巨型風箏逾10隻。

代理市長陳章賢也特別介紹，這次風箏節引進巨型鯨魚、海豚風箏，搭上韓劇《非常律師禹英禑》話題，女主角禹英禑每次靈光乍現，腦海就出現巨大鯨魚、海豚靈活躍動場景，這次在國際風箏賽場天空也看得到。

除了風箏表演外，市府產發處也指出，現場還有特技風箏、夜光風箏精彩展演，現場也安排小朋友喜愛的MOMO家族、樂團及街頭藝人演唱、夢幻泡泡秀、繽紛氣球人及虎劇團等系列藝文活動。

另外，今年活動也以綠色環保概念，運用回收保特瓶、免洗湯匙等材料，設計製作地景風動裝置藝術，提供民眾拍照打卡，並設有互動遊戲及禮物兌換攤位。台電也會到場設置節電專區，宣傳節約能源的重要性。