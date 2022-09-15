黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森綜合《婚禮歌手》本周六（17日）播出的最新一集中，新人從5首願望歌單中挑出〈跟你住〉這首歌，製作單位也如願找來原唱孫盛希到場獻祝福，讓身為忠實粉絲的新娘驚喜不已，直呼：「許願成功啦！」而孫盛希當天看著新人幸福的模樣，透露想婚念頭，還公開徵婚：「可以介紹給我認識！」自曝想早點生小孩給爸爸帶。

婚禮前，主持人照節目慣例驚喜探訪新人，到「真心話」環節時，新人需輪流說出最希望對方修正的小缺點，新郎怯怯地說出希望老婆婚後能改掉東西亂丟的壞習慣，這時相當有感觸的黃子佼，公開抱怨太太：「我懂你，耿如就是這樣！」還笑說：「20幾歲的女孩真的都還是在亂丟。」最後也不忘安慰自己和新郎說：「男生有時候能多做一點就多做一點。」意外揭露過去和孟耿如交往時，私下的甜蜜互動。

婚禮當天製作單位找到〈跟你住〉的原唱「孫盛希」親自為新人獻祝福，孫盛希看著新人幸福的模樣，除了很開心能為粉絲送祝福，甚至感動到在台上公開表示：「我也很想結婚，佼哥你介紹（對象）給我。」一旁同為單身族的Lulu立馬也對著佼哥喊話：「你不懂我們單身的心情，我們在旁邊看都覺得很羨慕！」還不忘對著台下賓客高喊：「請問現場還有沒有單身的男士？」讓台上的人生勝利組笑歪腰。

孫盛希透露當天新人的謝親恩場面，很怕會忍不住落淚，因為兩人目前都只有媽媽獨自陪伴著他們，她哽咽表示很有感觸，這不僅讓她想起病逝的媽媽，還有目前遠在韓國、因疫情暫時無法見面的爸爸。孫盛希說：「想到以後結婚時，會沒有媽媽的陪伴，很希望自己能趁爸爸身體健康的時，趕快結婚。」還笑說：「也想要早點生孩子給爸爸帶！」可見與父親之間緊密、深刻的親情。《婚禮歌手2》每周六晚間8點在東森綜合台首播。