短短一個月內，因為確診和之後細菌感染等不得不的理由，拍了兩支肺部Ｘ光片、抽血驗痰和一次低劑量電腦斷層掃描，現在又有新的狀況。

在這個地方，我把這個確診輕症衍生長新冠故事裡，所謂空白無聲的部分，即肺纖維化之後、細菌性肺炎這一段時間，以文字給復原了，新的病途繼續鋪陳。

也就是說，我目視島內數十萬人甚或上百萬長新冠患者，將這種海量深沉疲憊的沉默，展開成為文字，這些紀錄已成為見證新冠歷史的一部分，如果不是親身經歷，我仍然停留在外部、根本無從想像。

於是把這一場新冠肺炎大病以文字一篇一篇地捐出去，讓痛厄無盡的意義，也傳遞新的香火。

回北榮看CT和抽血報告，醫師眉頭深鎖、不斷反覆點擊、縮放我的電腦斷層圖檔，直到好一會兒了，才說又有全新的狀況：不單單只發生在右肺、還有甲狀腺⋯⋯ANA抗體也呈現陽性。

當下轉診到風免科，醫生快速看了我的CT，第一句話問：「最近有沒有明顯落髮？」

我和妻一聽，還來不及擔心這是否暗示什麼怪病甚至罹癌的可能性，就不約而同噗哧笑出聲來。

「這是個好問題。」我摸了摸頭皮，感受到一股清脆，然後堅定的說沒有。

經診斷，風免科醫師並不確定是否因為（長）新冠、還只是意外被檢出，除了必須驗尿、還要進行多種「特殊項目」的驗血，但特殊項目和一般抽血流程不同，跟銀行一樣得跑三點半，過了時間，我得再來。

前兩天臉書一堆人放中秋滿月近照，浪漫文學的手感突然消失了，我開始研究那東一個坑西一塊陰影，就覺得這是結節、那在發炎，下面這裡暗暗的超過五公分是腫瘤要動刀吧！

搞得月亮也一身病似的。人到一定年紀，就是自己身體的屋檐，再也不能到處躲雨了，一切都得靠自己。這段時間。婉拒所有電影試映活動，應酬極少、遠離雪茄和酒精。

體重始終沒有往復，剩餘的部分因為尚不宜運動，一身肥厚油脂可能富含Omega3和DHA（真敢講）。人在醫院看檢驗報告，就感悟卡夫卡一句話寫得極好：「我不需要什麼消息。每一個對我來說可以不聽的消息就是收益。」

但是若是必須傾聽，那就來吧！耐心面對一切困擾、和病魔捕捉的過程。繼續纏鬥下去。

作者為文學奬得主

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