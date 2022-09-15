屏東萬丹鄉14日發生一起死亡車禍，52歲陳姓婦人一早騎機車載兒子去上學，不料行經萬丹路段時，遭疑似闖紅燈的小貨車撞上，陳婦頭部受創送醫不治，其子左腳骨折無生命危險，周姓貨車司機則臉部擦傷，雙方酒測值都為零。

據了解，14日一早7點30分，52歲陳姓婦人騎機車載國中生兒子要去上學，不料卻在途中發生憾事。

警方調查，25歲周姓男子駕駛小貨車沿萬丹路由南往北直行時，無視前方路口號誌將變紅燈，不僅沒減速還加速闖過去，直接撞上在該路口綠燈代轉起步的陳婦，陳婦與兒子連人帶機車當場被撞倒，陳婦頭部受創送醫搶救不治，其子左腳骨折及多處擦挫傷。

警方說，車禍當下，雙方車輛起火燃燒，立即通報消防隊前往撲滅，周姓司機受有輕微臉部擦傷，雙方酒測值都為零，目前已調閱周邊監視器影像及行車紀錄器畫面釐清雙方肇事責任，將持續針對重大惡性違規行為加強取締，呼籲民眾行車務必遵守交通規則，切勿超速及闖紅燈，避免憾事發生。