婚後不少男人會一肩扛起養家的重擔，但有些男人對待家人比較小氣，不僅捨不得給老婆孩子花錢，還經常偷藏私房錢，不過《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬鼠、蛇、虎的男人並不會如此，他們對自己非常吝嗇，對家人卻很慷慨，總是一心一意為家庭著想。

【生肖鼠】最貼心

屬鼠的男人心思細膩，總是能夠站在別人的立場上思考問題，因此婚後他們也會展現出貼心的一面，細心照顧好家人，此外他們懂得精打細算過生活，從不亂花錢，只有在家人要用錢的時候，才會表現出慷慨大方的樣子。

【生肖蛇】懂付出

為了讓家人過上更好的生活，屬蛇的男人婚後總是不辭辛勞，默默付出，他們對待家人十分大方，對自己卻非常吝嗇，畢竟他們本來就是比較愛財的屬相，大概也只有在家人面前會顯得大方一點。

【生肖虎】很大氣

生肖虎本來就是個豪爽大氣的屬相，特別是屬虎的男人，花錢總是大手大腳的，但婚後有了家庭壓力，他們會變得比較穩重，用錢更加小心翼翼，不過當家人需要用錢時，他們仍然會表現得慷慨大方，因為他們凡事都以家人為重，處處為家人著想。