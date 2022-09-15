國內今天新增186例中重症個案，其中中症135例、重症51例。重症個案中，包含1例哮吼、2例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中的哮吼個案為3歲男童，無慢性病史，8月29日曾接種1劑疫苗，9月9日起發燒40度、咳嗽、流鼻水，9月10日呼吸困難、呼吸雜音至急診。經檢查有胸凹、喘鳴、快篩陽、哮吼合併呼吸窘迫，入住加護病房，使用高流量氧氣鼻管，給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

至於2名MIS-C的1歲男童，都未接種疫苗、未先確診、無慢性病史。第1人9月9日起發燒、流鼻水咳嗽、嘔吐、腹瀉，9月11日至急診，快篩陽且PCR陽，Ct17.8，因抽血檢查發炎指數、凝血功能異常，診斷為MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。第2人9月4日起發燒、腹瀉、皮疹，9月8日至急診，PCR陽性、Ct值34，有喉嚨紅腫、全身皮疹、發炎指數升高，診斷為MIS- C住院，給予免疫球蛋白等藥物治療。目前2人都在一般病房治療中。

截至目前，國內兒童重症共累計210例，其中MIS-C131例、哮吼11例、腦炎31例、肺炎23例、家中死亡7例、敗血症3例、心肌炎1例、共病3例，死亡則維持32例。2020年以來，國內共累計584萬9748例確診、1萬423死亡。