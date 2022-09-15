高通膨與升息訊號對經濟面的影響持續，台股拉回整理，兆豐投信指出，市場上部分利空逐漸鈍化，短線將迎來跌深反彈，隨供給面瓶頸逐漸展開，未來需求面的成長仍是觀察重點。

兆豐豐台灣基金研究團隊表示，盤面波動頻繁，投資人可瞄準長期業績成長相對較好的題材，趁大盤盤整過程，分批加碼逆勢抗跌或走出多頭線型的投資標的，例如電動車供應鏈、新能源概念、伺服器規格提升受惠股等，另外可留意外銷概念股、原物料個股等題材，找出逢低進場加碼的契機。

兆豐豐台灣基金研究團隊認為，針對半導體產業第三季的展望趨於保守，應觀察下半年需求回溫速度，以利評估庫存調整所需的時間。以技術分析角度，台股回測也不至於再創新低，建議採取選股不選市的投資策略，未來整體盤勢若有強彈站回多方，布局方向以低基期、政策支持、下行風險較低、維持基本面成長性為主軸，搭配市場趨勢逢低承接。

兆豐台灣金傳精選股息基金研究團隊指出，根據過往經驗，美國期中選舉有望推升美股行情，且台灣市場也有縣市長的九合一大選，搭配年底作夢行情，台股仍具中期彈升契機、長期基本面優勢等投資條件，建議可觀察受惠升息循環後的銀行類股，以及疫後復甦行情的航太類股，全球減碳議題紅利帶動下，電動車與新能源類題材也為長線布局方向，可利用定期定額或單筆分批進場建立資產部位。