台北市區監理所所長江澍人表示，透過駕訓，可以有效提升民眾的駕馭技巧及觀念，進而降低事故的發生率。（張志康攝）

基隆市副市長林永發頒發駕照給參與駕訓的同學，她說參加駕訓讓她受益良多，並且一次就通過考試。（張志康攝）

台北市區監理所15日在基隆市培德駕訓班舉辦「機車駕訓補助成果發表會」，為推廣機車駕訓制度，讓新手駕駛能夠習得完整的騎乘技巧及安全觀念，公路總局提供參與駕訓的民眾每人1300元的補助，包括台北市區監理所所長江澍人、基隆市副市長林永發，均出席機車駕訓的成果發表。

江澍人表示，每年暑假是機車考照的高峰期，許多年輕人都趁此機會考上駕照，以慶祝自己的成年。公路總局為鼓勵民眾在考照前先參加駕訓課程，透過有系統的教學與示範，讓新手駕駛能夠學到較完整的騎乘技能與安全觀念，提升上路後的行車安全，提供了駕訓補助外，為了讓民眾能夠體會駕訓課程的優點，基隆監理站也特別出動「數位行動監理車」，讓受訓的民眾能夠當場申辦、當場考照、當場拿到駕照。

林永發表示，依交通部統計資料顯示，新手駕駛人在4年內往往因訓練不足，容易造成交通事故，違規率高達10.08％，惟經過駕訓班訓練後，因機車駕駛人透過養成的安全專業騎乘訓練，可減少交通事故的發生，違規率明顯降低到2.99％，顯見機車駕訓對於增加駕駛人之交通安全觀念、正確機車騎乘技巧都有其顯著成效。

機車駕訓課程為期3天，共計6小時學科與10小時術科的普通重型機車駕駛訓練課程，同時也強化機車族群防禦駕駛安全觀念。參與駕訓的一名女學生表示，她在駕訓前並沒有認真練過機車，但透過駕訓課程，她學到了正確的駕駛技巧及觀念，而且順利地一次考過駕照。基隆監理站提醒民眾，補助名額有限，盡快報名參與。