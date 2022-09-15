新市區毛豆節將邁入第14年，今年新市區農會首度舉辦「毛豆玩創意 KUSO留青春」影片比賽，參與投稿民眾第一名將有機會獲得萬元獎金。總幹事李美嬅表示，影片形式不拘，不管是質感影片或是KSUO短片，只要有創意，都有機會獲得萬元獎金，還有10名的毛豆系列農特產品參加獎，活動投稿將在19日晚間10點截止。

李美嬅強調，影片形式不拘，像精緻有質感的長短片、幾秒鐘的KUSO影片、或者是rap唱歌也行，且不限制年紀身份的創作者一起來。自己除了與同事親自拍攝了兩支影片，另外請來成大校園饒舌歌手8TM示範 RAP 短片，都有不錯的回響，比賽也將成為毛豆節暖身活動的開場。

李提到，雖然近年毛豆產量下降主要來自疫情影響，出口總量的下滑，導致農民種植意願較低，但近年大力推廣國內銷售管道，受民眾在家煮飯的機會變高及健身運動的興起，高營養的毛豆也逐漸走入大眾買菜選項之一，毛豆銷量在國內市場已有逐年上升的情況。

新市區農會表示，前三名分別有10000、3000及2000元的獎金，比賽投稿截至19日晚上10點為止，而影片也將於20日統一上傳至「台南市新市區農會」facebook粉絲專頁，而按讚人氣投票將於26日為止，將在27日公布人氣最高得獎名單。