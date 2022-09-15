隨著新冠肺炎疫情走向輕症化，許多國家都已推動邊境解封，中央流行疫情指揮中心昨召開專家會議，專家建議直接將「3+4」改為「0+7」。同時開放團客、自由行，原因是台灣的動作已經太慢。而指揮中心發言人莊人祥今在記者會上透露，10月份有機會。

據了解，昨日會議中，各個專家對於推動「0+7」的方向是一致認同。至於相關時間點，中國附醫感染管控中心副院長黃高彬認為，理論上已經可以開始規劃，這段時間需要有一些預備動作，包括防疫巴士、總量管制、唾液篩檢等都要配合調整，1個月內實施是有機會的。

對於邊境解封，一個月內推動「0+7」有機會嗎？莊人祥表示，「0+7」的實施日程，必須等待疫情達到高峰有明顯下降後就會實施，以疫情發展來看，10月份有這個機會。

不過他強調，還是要看這波疫情，也請國人一起針對防疫措施 尤其現在是高峰期，應該要配合防疫，經過隔離檢疫措施，把可能的感染人數降低，只要越早達到高峰越早看到下降趨勢就能越早開放。

至於10月初是否又有望開放？莊人祥強調，一定要看到疫情要看到顯著下降，才會比較可能，10月初的可能性低一點。

有專家提到，下周三本土確診數會飆上6萬例，與指揮中心預測是否相同？莊人祥表示，目前看的都是每周平均，下周到6萬不可能，但若以單一天，尤其周二和周三都是一周裡面數字比較高的，要看最近連假效應是否延續到下周。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞14日表示，COVID-19疫情全球大流行有望結束，新增通報病例已大幅減少，將朝小規模傳播，促請全世界把握機會終止疫情。對此，莊人祥表示，WHO是針對全球疫情說明，由於國際連續數周疫情均下降，死亡人數低於2020年3月，然而各國進展不同，相較於其他國家都在下降，台灣疫情還在上升。

不過，莊人祥也表示，這波本土疫情沒有前一波那麼高，目前疫苗、抗病毒藥物，也都可以提供符合資格的民眾可以使用，每個國家只要持續保持下去，就可以解除公共衛生緊急事件。他並強調由於現在面臨秋冬季節，新冠肺炎在社區流行，也會有流感，新冠肺炎，是否進一步開放，這部分未來都會進一步關注。