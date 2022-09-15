林姿妙表示，為了讓小朋友吃到最健康、無毒的營養午餐，縣府全員都動起來，代表對教育的重視。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣去年就為全國第一導入學校午餐食材數位化及核撥3章1Q獎勵金的縣市，今年宜縣府更首創「聯合稽查線上登錄系統」，為學童午餐安全把關。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣去年就為全國第一導入學校午餐食材數位化及核撥3章1Q獎勵金的縣市，今年宜縣府更首創「聯合稽查線上登錄系統」，為學童午餐安全把關；縣長林姿妙表示，藉由數位化的管理大幅提升稽查效益，縣府教育處、衛生局及農業處全員動起來，讓師生吃得更安心、家長更放心。

宜蘭縣學校午餐全面使用在地3章1Q食材，去年即全面透過載具掃描食材QR Code，自動帶入食材產地、供應商、標章資訊，讓驗收人員得以用快速、準確的方式驗收，家長也能透過該平台瞭解孩子營養午餐的相關資訊。

縣府教育處表示，教育處、衛生局及農業處聯合稽查，由每月1次提高到每月3次，增加大量的紙本作業資料，故為提升學校午餐聯合稽查效能，特別開發聯合稽查線上登錄系統，將每次查核紀錄線上化，使各局處有效掌握查核資訊及後續追蹤，未來該系統將納入廚勤人員管理及廚房自主管理E化，以達到行政簡化及環保無紙化。

教育處長王泓翔指出，宜蘭縣推動營養午餐免費，除了要讓家長減輕負擔之外，更重視學童食的安全，今年在營養餐3.0的計畫中，首創數位查核系統，整合教育處、衛生局、農業處的查核表件，將其數位化並登載在數位平台上。

王泓翔說，未來所有的家長可以透過該平台了解小朋友吃的午餐是否符合3章1Q的安全標章、供應端的環境衛生等訊息，整個營養午餐的相關資訊更透明化、公開化，讓家長對於自己孩子每天的午餐狀況會更安心。

林姿妙表示，為了讓小朋友吃到最健康、無毒的營養午餐，縣府全員都動起來，代表對教育的重視，營養午餐結合科技，發展數位化系統，讓孩童在成長過程中，快樂成長、認真學習，也能充分執行食農教育一環；透過數位化管理，讓全民來監督，讓孩子們吃的安心、家長放心，共同拚出宜蘭好教育、好生活。