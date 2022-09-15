天后蔡依林自從去年2021年4月結束台北小巨蛋的多場演唱會後，鮮少公開露面，相當寵粉的她也不時透過Instagram分享日常生活，上周她與家人到澎湖旅遊，更套上救生衣，嘗試各種水上活動。她也貼出玩SUP立式划槳在上面奔跑的照片，卻不巧「失足落海」自己游回小船，開玩笑地說真是「步步驚心」。

蔡依林於昨(14)日Po出幾則限時動態，只見她坐在遊艇中間，看似在駕駛這艘小船，並打趣道「一坐上去，完全沒方向感呢」，眼前則是一片湛藍的海洋，另一張則是以背影示人，高舉的香檳杯，看起來肆意暢快。

蔡依林中秋連假去澎湖旅遊，嘗試水上活動不亦樂乎。(圖/蔡依林 IG)

另外兩張照片則看到了蔡依林站在浮板上，好像想要走向下一片浮板，旁邊還有人在悠閒的游泳，結果下一張照片馬上就看到蔡依林失足落入海裡，而她也為相片下了精闢搞笑的見解：「步步驚心」看到這幾張有趣的照片，能感受到蔡依林對於此次的旅程相當快樂又放鬆，相當享受旅遊的氛圍。

蔡依林嘗試水上活動，結果失足落水。(圖/蔡依林 IG)

其實蔡依林的生日就是昨天，她選擇與姊姊、媽媽一同開心慶祝42歲生日，短短幾天澎湖之旅玩得非常盡興，目前她人已經回到台灣。如同她先前曾在演唱會聊到：「我覺得40歲是很棒的年紀，feel damn good（天殺的好）。」對邁入不惑之年，早已不受年齡束縛。