Sandy（左）與來賓陳零九開心合照。（TVBS提供）

陳零九帶著愛貓一同錄節目。（TVBS提供）

吳姍儒（Sandy）主持TVBS寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，今（15日） 與來賓陳零九錄影前受訪，身為去年金鐘得主的她今年未入圍，將此比喻成新冠肺炎就「得過且過」，笑稱自己確診過已有無敵星星，自我安慰：「我現在不止不會得COVID-19，我金鐘也不會得喔！」但她看好Lulu，也期待黃子佼、曾寶儀、小S三人同框，開玩笑說金鐘獎可以嘗試空拍機，「台下坐一排，大家手牽手，得獎現場放鞭炮、煙火。」

33歲的Sandy出道6年，憑藉《小明星大跟班》、《一呼百應》、《36題愛上你》拿下3座金鐘獎，表示已非常滿足。Sandy提到爸爸吳宗憲雙料入圍主持人獎，替他開心傳訊恭喜，也跟爸爸說她「今年休息」，爸爸竟得意炫耀「你現在知道我厲害了吧」，笑虧吳宗憲很愛跟她比較，是相當「中二的爸爸」。

好友Lulu入圍8次皆摃龜，得知她以《婚禮歌手》、《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，吳姍儒預測「她很有贏面」，回顧某年跟Lulu一起入圍，她對Lulu說：「妳就今年了，不可能沒有。」怎料最後雙雙落榜，「我說沒事，我也沒有，其實大家都是再接再厲，現場那麼多人誰不想得，有人得每一組就會有4個沒得的，OK啦！她（Lulu）今年贏面非常大，我非常看好。」

Sandy也聊起自己跟愛犬「呵喜」的相遇，是某天跟老公王先生看到牠笨笨的樣子，彷彿被牠吸住，當下不斷問自己「能照顧好牠嗎」、「還是只是覺得牠可愛」、「我能負責任嗎」，糾結很久才決定帶牠回家。Sandy也時常在社群媒體上傳跟呵喜的合照，有次爸爸看到照片還跟她說：「妳跟妳的狗也長太像了。」

家中有5隻貓的貓奴陳零九，他說5隻貓最近在家爭誰是老大，但他把貓的指甲都剪短，避免濺血。他透露橘丸及哸哸今天都不是第一次出門，而且都不太怕生。當初會養橘丸是因為長得跟過世的愛貓橘子很像，兩隻貓也有很多相似的行為，比如創作音樂時，都會待在工作台上在同一個地方看著他，彷彿是橘子派橘丸來陪伴陳零九，讓他感到窩心。

《萌寵明星粗乃玩》28日起每周三晚間9點在YT頻道首播，下午茶星聞YT頻道、FB粉絲團隔天周四中午12點播出。