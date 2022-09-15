以太坊 (Ethereum) 正朝著其歷史上最重大的升級前進，升級計劃於9月15日台灣時間14點42分左右（仍須看區塊出塊速度）發生。那些想要即時觀看以太坊網絡從工作量證明（PoW）轉向權益證明 (PoS) 的歷史性轉變的人，可以點擊以太坊基金會現正於Youtube上的直播。

以太坊基金會現正於Youtube上的直播。（Youtube）

據區塊鏈新聞網Cointelegraph.com 15日報導當網路的總終端難度達到 58750000000000000000000 時，將完成合併，之後將會通過權益證明機制完成下一個區塊的生成，以太坊將完成向權益證明的全面轉換，預計這將大大減少礦機和礦工所消耗的電力能源。

以色利區塊鏈公司StarkWare總經理本賽桑（Eli Ben-Sasson）表示：與目前的工作量證明 (PoW) 共識機制相比，以太坊轉換成權益證明機制預計將減少 99.95%的電力浪費，因為需要在競爭中使用大量算力（這就需要電力）來解決任意數學難題。

「我認為合併就像是第一個太陽能場的開發，」他補充說 「我們看到我們可以減少電力生產對環境的影響。我們並沒有說「問題解決了」，而是說如果我們發電的污染更少，是時候加倍努力減少使用電力了。」

不過對於投資人來說以太幣（ETH）的走向才是最關心的事情，究竟是睡公園還是要海景套房就很緊張囉。