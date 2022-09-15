辣模辛尤里以傲人H罩杯身材及大膽作風聞名，逼近限制級的穿搭風格，常讓人眼睛大吃冰淇淋，日常才以胸前大開的OL裝扮，掀起一陣討論熱潮，昨(14日)一早PO出一則短片，只見胸前傲人車頭燈幾乎整顆炸出，重點部位還疑似激凸，讓人看的血脈賁張。

辛尤里昨(14日)在臉書PO出4秒短片，只見她先甜喊：「早安老公們」，還附上一顆愛心，立刻融化無數男粉絲的心，影片中可以看見掌鏡角度由下而上移動，除了對著鏡頭擺出甜美微笑，還眨眼嘟嘴擺出俏皮表情，視線往下移只見她上半身中空裝扮，直接大方露出半截車頭燈，由於沒有穿胸罩，還隱約看出有激凸跡象，立刻讓網友大噴鼻血。

辛尤里這則火辣短片，吸引上千網友按讚並留言：「該對我履行老婆義務了」、「發現妳的笑容給人一種很放鬆身心的感覺」、「最近血氧不足，經常腦麻到快中風，要常發這種照片，讓我充一下血氧」、「好暈，看完都不想睡了」、「地球上最美麗的風景」、「妖孽早晚都想收了妳」、「早安，漂亮老婆你在叫我嗎」。

辛尤里先前住院開刀時，仍不忘放送福利給網友，只見她換上前罩式開刀服，背後只有一條線綁住，不過衣服滑落時，傲人雙峰幾乎外露，讓她索性把衣服脫掉直接赤裸上半身，尺度辣爆掀起一波討論。