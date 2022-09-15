剛在今年3月完成環島的71歲王文平與78歲鄭鈴美，一起參與2023不老騎士招募主視覺拍攝，號召長輩用展現行動，勇敢追夢。（弘道基金會提供／馮惠宜台中傳真）

網紅「戰神駿」陳宛駿多參次擔任不老騎士環島志工，近2年也將環島旅程拍成影片上傳自己的youtube頻道，透過影像的力量，讓更多人感受不老騎士的熱血精神。（弘道基金會提供／馮惠宜台中傳真）

Youtuber魯特15日透過視訊連線方式，分享他所感受到不老騎士熱血動人精神。（弘道基金會提供／馮惠宜台中傳真）

「2023不老騎士為愛千里」公益旅行報名起跑！弘道老人福利基金會15日舉辦招募記者會，持續擔任「不老騎士為愛千里」公益大使的盧廣仲雖現「聲」相挺，與兩位年輕Youtuber「戰神駿」及「魯特」一起號召阿公阿嬤們：一起去環島吧！

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，不老騎士從2019年轉型為「不老騎士為愛千里」，65歲以上長輩，具有普通重型機車駕照者，且願意在錄取後響應「捐款5萬元支持獨居弱勢長輩餐食計畫」者即可報名，迄今已透過3次環島，共幫助77位不老騎士完成公益環島之旅。

這些不老騎士們不但率先捐款，活動期間也積極參與各種以餐食為主題的交流活動，從為獨老送餐、製作點心送獨老…等，以實際行動幫助弱勢長輩的行動，也捲動社會大眾的支持，共募集了2千246萬元，提供約60萬人次弱勢長輩持續獲得餐食服務；2023年的目標，則希望募集到1360萬元經費，預計讓16萬人次的長輩都能獲得溫熱與健康的餐食。

以夾娃娃機神技在網路爆紅，近年持續以「阿北出市啦」youtuber頻道受到網友喜愛的「戰神駿」陳宛駿從2014年開始接觸不老騎士活動，與「勁戰騎士俱樂部」的夥伴們一起擔任「道安志工」，他說，大家每年願意請假來當志工，就是因為深受長輩們努力追夢的身影所吸引，能成阿公阿嬤的追夢推手，也讓自己的生命留下更多美好回憶。

而另一位頻道有近10萬訂閱，影片最高曾創下百萬以上點擊的Youtyber「魯特」廖家樑也透過視訊分享不老騎士帶給他的感動；他說，一開始，他覺得自己是來當志工來付出的，但最後長輩卻用行動為他上了寶貴的一課， 跟一群超過75歲的年輕人去騎車環島，得到的，遠比超過1100公里的里程數還多，感謝當時的自己，選擇勇敢出發，才讓認識不老騎士。

李若綺表示，希望透過具有高網路聲量的yotuber加入，持續透過影像，將不老騎士熱血追夢、溫暖送愛的精神傳散出去，讓更多長輩勇於追夢、樂於助人；讓更多晚輩願意鼓勵、陪伴與親近長輩。