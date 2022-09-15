新冠肺炎疫情升溫，為因應民眾住院需求，中央流行疫情指揮中心今宣布調整醫學中心兒童專責病床的開設，將原本的3～5床，調整為一律5床。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，前2周指揮中心已通知醫院加開專責病房，目前總床數為8831床，空床率為56.3％，其中台北區的空床率較低，為41.5％。醫療應變組昨日開會，認為目前的收治情形都還算足夠，本周沒額外增開，仍維持目前的開設情形。

至於兒童的專責病床，目前總床數為310床，空床數為126，空床率為40.6％，各區空床率介於30～60％不等。羅一鈞表示，醫事司周一請教學會、專家意見後，調整兒童專責病床。

針對台北、高屏區醫學中心，羅一鈞表示，原要求開設3～5床專責病床，指揮中心會通知醫院，儘速把3～5床調整為一律5床，讓床數多一點。各醫院反映，進入秋季、開學後，各類呼吸道疾病增加，因此確診收治量不要額外增加太多，以免排擠一般病症的兒童的收治，指揮中心會兼顧確診、非確診者的需求，每周進行檢討。