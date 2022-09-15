國民黨台南市長參選人謝龍介（右三）連續2天批評台南交通。(本報資料照片)

台南市長選戰升溫！國民黨台南市長參選人謝龍介連續2天批評台南交通紊亂，台南市長黃偉哲回擊，剛合併的台南縣市大眾運輸系統是崩壞的，從前市長賴清德時期開始重建，反嗆謝龍介當了20年議員難道都沒在關心嗎？且做了什麼？

謝龍介昨天批評台南市交通為六都最糟，今天再批台南交通紊亂不是沒有原因，除了假日的觀光人潮車潮以外，台南「私有運具擁有率」遠超過全國平均，公共運輸建設就連跟非直轄市相比，也是後段班。

黃偉哲也隔空回嗆，指台南縣市合併時，台南大眾運輸系統根本是崩壞的，當時許多客運都已結束營運，是賴清德一步一步重新建立起來，他當市長後，接手再優化，「以前哪有小黃公車？偏遠民眾行的權利就這樣沒了！」

黃偉哲也質疑，謝龍介當了20幾年議員，難道都沒在關心嗎？黃說，要檢視台南交通問題需回首以往走過的路，大眾運輸系統必須一步步建立，不是憑空生出來的。好比捷運要蓋在西門路，引起鄉親反對，市府積極溝通、聽取民意，更改路線。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤表示，不曉得謝龍介怎好意思談論公共運輸，以台南近期輕軌捷運來說，國民黨議員多次質疑錢從哪裡來，甚至認為不必要，一方面杯葛，一方面又指責公共運輸，令人大開眼界！

呂維胤說，希望謝龍介當了多屆議員應做好基本議員功課，以公車來說，縣市合併後，前市長賴清德重建公車系統，共有6大路線、搭配觀光公車、市區公車，黃偉哲市長打造小黃公車照顧偏鄉地區，「莫非謝議員都沒在議會看相關預算和報告？」