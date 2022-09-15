前立委梁牧養不滿經營的「悠客馬術渡假村」多次遭屏東縣政府稽查開罰，頻頻透過自媒體、臉書社團、記者會等平台影射潘與財團勾結，遭潘提告求償600萬元、登報紙半版廣告道歉。一審判梁需賠償潘180萬元並登報道歉，二審高雄高分院認定梁損害潘的名譽，仍判賠180萬元，需按規格登報道歉一日。

梁經營的悠客馬術渡假村因租期屆至且地主異動，不願繼續出租而發生糾紛遭人檢舉，屏東縣政府確認違法屬實後開罰，此舉引發梁不滿，2020年2月起分別以發行「火大爆報」、召開記者會、宣傳車遊街、成立網際網路臉書社團、網路YOUTUBE頻道直播影像及出版書籍方式，散布潘「接受財團供養、官商勾結炒地皮、收受紅包、愛喝酒私生活不檢點、結交檢察官干涉司法、買通縣議員」等言論。

梁痛批，潘配合財團、派遣縣府人員進行稽查，懷疑財團正在屏東縣境內開發土地，他才會透過各種管道進行踢爆，且所示言論均符合事實，且與公共政策多有關係，也有經過查證，並無不實，屬於合理評論。

一審法官認為，梁身兼前立法委員、火大爆報新聞媒體工作者身分，不同於一般沒沒無名之輩，且其不以個人身分散布言論，刻意將對潘的私人恩怨包裝成新聞報導，利用評論公共政策假象，使人混淆誤信，難以分辨報復的目的及偏頗不實立場，使潘更加不容易快速澄清事實，確實嚴重侵害名譽權。

所幸潘為公眾人物，長期為社會熟識，亦有一定機會及管道可接觸媒體或以自身周遭資源澄清事實，不同於一般人處於弱勢地位，無法為自己發言澄清或不被相信，因此斟酌雙方身分、地位、經濟能力及所為侵害程度，以每次侵害名譽權12萬元為基準，共15次，合計180萬元，另也須在中國時報等三大報全國版頭版，以廣告版面規格不小於高24公分、寬35公分方式，將道歉聲明全部內容以20號以上字體刊登一日。連同將登載於臉書上「火大爆報」粉絲專頁貼文及記者會影像貼文，還有YOUTUBE「好屏東公共論談」49支影片全都移除，並不得再利用網路或其他媒介散布。

梁不滿判決上訴，高雄高分院審理後認為，梁在火大爆報及網路上的影射均未查證，確實侵害潘的名譽，最後駁回梁的上訴。登報致歉部分，改為在三大報頭版以半版、20號字體刊登判決一日。