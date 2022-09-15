和平警分局14日派員赴部落推廣交通安全，以事故實例宣導，強化大型車執業安全。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局14日派員赴部落推廣交通安全，以事故實例宣導，強化大型車執業安全。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市轄境道路發生多起大車嚴重交通事故，鑒於大甲溪及大安溪畔載運砂石車輛行經頻繁，山區道路常因暴雨驟降致濕滑易起霧，對駕駛人行車造成干擾。和平警分局14日派員赴部落推廣交通安全，以事故實例宣導，強化大型車執業安全。

和平警分局昨派員赴和平、雙崎地區推廣砂石場業者及砂石車駕駛人交通安全，除加強「大型車視野死角、內輪差」車輛四周異狀接近排除介紹、車輛行駛省道「台8線」及「中47線」道路交通標誌、標線、號誌規範遵守，推行交通部「111年交通安全月活動計畫」廣為宣導路口安全，以喚起民眾安全意識並提升安全知能。

此外，針對霧區駕駛及發生事故後「車能動人沒事」處理特別宣導，以預防二次事故發生，避免被追撞。和平警分局也提醒開車行經霧區或大雨區應打開頭燈、前後霧燈及危險警示燈，並與前車保持較長距離，以維持煞車緩衝空間。

若濃霧過大建議暫停路邊等霧散再上路，大型車車體寬、重心高，軸距長內輪差大、視野死角多，轉彎或變換車道及進出停靠區，應先顯示方向燈，長下坡應排入低速檔、下坡起點試踩煞車、確實做到進彎減速、過彎等速、出彎緩慢加速之速度管理策略，以維護行車安全。

和平警分局呼籲，轄區內觀光景點多，但山區道路狹窄蜿蜒，大型車載重應減速慢行，遇遊客開車旅遊，於路幅較寬處打方向燈禮讓小客車先行，小客車與機車騎士亦應與大型車主動保持安全防禦距離，彼此互相禮讓，共同建立優質安全的交通環境，希望每個用路人都能快快樂樂出門、平平安安回家。