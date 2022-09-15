高市議員邱于軒因確診新冠肺炎，以視訊方式質詢，邱于軒再次針對高市府債務問題提出質疑，認為高市的自償性債務過高，財政局長陳勇勝答詢時激動強調，自償性債務不列入受限債務，「您爸爸也曾任財政局長，請跟您爸爸請教一下」，邱于軒不滿表示，為何要扯到她父親，她都沒提陳其邁爸爸，請大家互相尊重，陳其邁後續替陳勇勝道歉。

邱于軒針對自償性債務償還方向議題質詢，而陳勇勝則回應，自償性債務不計入公債，請邱于軒不要誤導民眾，隨後又數次表示，議員確診辛苦了，在家裡休息時，可好好跟您的爸爸（前北市財政局長邱大展）請教債務相關問題。

此話一出，讓邱于軒相當不滿，她回嗆陳勇勝，幹嘛要扯到她爸爸，她都沒有扯到陳其邁的爸爸去濟州島了，她沒有誤導、汙衊，自償性債務是市府借的錢，她只是想了解市府未來如何還債，她問政和父親有何關係，講到她爸爸真的很過分，若要講到她爸爸，是不是她也要扯陳其邁的爸爸？請大家互相尊重。

陳其邁答詢時，也立即向邱于軒致歉，坦言官員答詢時不禮貌，請議員多加包涵。陳其邁也強調，大家都非常努力拚財政，絕對不會亂花錢，且各縣市的自償性債務都有所增加，這也代表地方建設有在興建，後續也會讓自有稅收增加，大家一起努力。

質詢結束前，高市議長曾麗燕表示，陳勇勝對邱于軒答詢不禮貌，要求陳勇勝道歉。陳勇勝也起身表示，因爲講過太多次自償性債務的問題，剛剛情緒比較激動，跟邱于軒道歉。