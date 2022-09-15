消費者買房除要現場看屋，更要仔細閱讀「不動產說明書」。但你知道嗎？對賣方而言，售屋其實也需要完整的不動產說明書，因為，透過說明書完整揭露屋況等重要資訊、做到誠實告知，有助大幅降低因認知落差而造成的糾紛。

信義房屋領先政府立法10年，於民國78年率業界之先推出不動產說明書，協助買方藉此釐清謄本產權基本資料、土地使用分區、屋況及周邊重要環境設施等資訊，深獲買賣雙方信任。

其中，對賣方而言，讓房屋資訊全都露，好、壞全攤在陽光下，看似可能會影響成交的機會，然而，從信義房屋對真實賣方所進行的問卷調查發現，當賣方被問到「售屋過程中，認為信義房屋的哪些服務是最有幫助？」在可複選3項的情況下，第一名為「房仲業務本身的積極服務」，有87.5%受訪者給予肯定；其次就是「產權調查比較完整」，共獲得81.3%賣方肯定信義的這項服務。

換言之，對多數賣方而言，產權調查愈完整，愈是有利於賣屋。

對此，信義房屋鑑價部解釋，屋主之所以委託仲介服務，主要原因不外乎是省事、避免麻煩；尤其，成交後既然付出服務費，未來若出現問題，也能有專業的房仲能居中協調、處理，因此，完整、誠實揭露屋況於不動產說明書，最大好處就是能「大幅降低未來賣方售屋的交易風險」，對屋主達到更好的避險功能，這應當就是不動產說明書制度能獲得屋主高度信賴的主因。

為提升不動產說明書的價值，信義房屋也累積逾40年的成交經驗，將所有信義房屋出售的物件都主動彙整納入資料庫，讓房屋能透過資料庫查詢屋況，及曾發現過哪些大小瑕疵。

此外，除了揭露訊息高於法定規範，並在產權調查過程中採用AI技術偵錯，並有專業團隊及龐大資料庫進行支援；同時，也結合政府土壤液化潛勢區、地質敏感區、使用執照等系統，讓房產資訊更完整、可靠。舉例來說，地質敏感區的資訊是結合政府網站資源，如果物件坐落於地下水補注地質敏感區、活動斷層地質敏感區等，都會加註於不動產說明書內，提醒消費者應注意貸款條件、日後土地開發的價值等。這套有效率又詳盡的流程，已獲國家品質優良案例獎，並通過ISO9001國際品質認證，有助提供屋主更好的避險功能。