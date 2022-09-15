今天在大聯盟場上紅雀以4：1擊退釀酒人，41歲老將溫萊特(Adam Wainwright)與對方王牌投手柏恩斯(Corbin Burnes)正面對決，雙方賽前都是10勝，最後溫萊特靠5局失1分表現取得勝投，同時他與招牌鐵捕莫里納(Yadier Molina)共創傳奇紀錄，完成第325場投捕搭配，為大聯盟史上最多。

For an MLB-record 325th time, Adam Wainwright has taken the mound as the starting pitcher and Yadier Molina is behind the plate! pic.twitter.com/SUwzFMJeSw — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 14, 2022

加起來有81歲的溫萊特、莫里納持續在場上奮鬥，溫萊特繳出「不死鳥」般的表現，賽後戰績來到11勝9敗，自責分率3.29，而莫里納打擊率雖然僅.218，但守備功力依舊，成為穩定軍心的角色。兩人9日創下生涯第324場投捕搭配，追平老虎羅利奇(Mickey Lolich)和Bill Freehan，今天則一舉突破聯盟紀錄。

溫萊特和莫里納於2007年4月首次合作，當年溫萊特拿下14勝12敗的戰績，也是他轉任先發投手的首年，進而在生涯中與莫里納有更多合作機會，還建立多年來的好交情，此外「生化人」普侯斯(Albert Pujols)於本季鳳還巢，三位隊史傳奇巨星齊聚一堂，球迷們真的相當有福氣，想必勾起了許多美好回憶。