台北白晝之夜10月1日傍晚6時起在士林地區開跑，連續12小時感受台北藝術魅力，文化局表示，今年以「士林大戲院」為主題，首創結合實體展區和線上體驗，活動共分四大展區，將邀請60組藝術家共襄盛舉，邀民眾夜晚一同走上街頭，探索士林新舊交融的魅力。

源自法國的城市夜間藝術節「白晝之夜」以跨夜舉辦、公眾場域、自由參加為號召，以藝術喚醒民眾的城市空間自主權。藝術總監林昆穎說明，希望透過士林大戲院主題，喚起我們在戲院看電影，沉浸其中、高度參與的體驗。

文化局表示，今年共分為四大展區，有台北表演藝術中心展區、士林夜市展區、士林官邸公園展區、台北科學藝術園區展區，各展區共有20件藝術作品、66場表演節目和9場放映及活動。

文化局指出，白晝之夜去年因疫情首度轉為全線上體驗，一夜限定的體驗情境備受好評，今年則推出現場體驗、線上體驗和現場加線上等三大模式，可加入白晝之夜LINE官方帳號，跟著引導讓每件作品觸動一則任務，也能與眾人一同累積積分，完成「眾願太陽」作品。

文化局表示，除了精采的視覺及表演藝術作品外，也有驚喜遊走式藝術活動，讓雜技、街頭塗鴉、搖擺舞蹈等快閃表演藝術穿梭在街頭巷尾，與展區觀眾互動，使觀眾成為表演作品的一部分，連續數屆參與白晝之夜的虛擬網紅法咪咪將重磅回歸，帶著大型水果攤舞台亮相。

此外，今年白晝之夜也推出限量白晝消費券，10月1日16時起至10月2日6時止，民眾只要在四大展區服務站掃描QR code，即可兌換限量白晝消費券100元，預計發一萬張，持券可到士林夜市內超過250家合作商家使用消費，使用期限到10月10日。