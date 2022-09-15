查爾斯不會授予哈利夫婦的子女「殿下」（HRH）尊稱，兩人氣炸。

查爾斯登基為英國國王後，哈利和梅根3歲的兒子亞契（Archie），還有1歲的女兒莉莉貝（Lilibet）可望正式獲得王子和公主的頭銜。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，儘管查爾斯已同意，要頒布「英王制誥」（Letters Patent），正式授予哈利夫婦的子女王室頭銜，但可能不會讓他們享有被尊稱為「殿下」（HRH）的地位。

據說哈利夫婦最近幾天和查爾斯進行緊張的對話後，兩人為了子女不會獲得「殿下」頭銜而氣炸。據說他們強調，安德魯的女兒碧翠絲（Beatrice）與尤吉妮（Eugenie）雖然不是履行王室任務的成員，但都享有「殿下」的地位。

1位消息人士告訴《太陽報》（The Sun），哈利和梅根擔心維安問題，而身為王子和公主可以獲得王室保全某種程度的權利。

1位消息人士告訴《太陽報》（The Sun），哈利和梅根擔心維安問題，而身為王子和公主可以獲得王室保全某種程度的權利。近1星期來，他們談了許多，而哈利夫妻堅持，子女要獲得王子和公主頭銜。「自從女王過世後，他們就不斷要求，可是因為亞契和莉莉貝得不到殿下頭銜，就氣呼呼地走了。」

事實上，英國王室可享有殿下稱號的成員有限，是1917年英王喬治五世（King George V）訂下的規矩。不過，梅根先前說，亞契得不到殿下尊號，是因為他身上流有非裔血統。

由於哈利和梅根選擇淡出英國王室，遠走美國定居，也不能用殿下稱號，甚至有人要求，乾脆拔了他們的薩塞克斯公爵夫婦頭銜。