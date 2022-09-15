BA.5疫情升溫，家醫科醫師陳欣湄日前在節目上分享自身經驗，直言「感染BA.5比一般的感冒痛苦100倍」。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5的症狀種類和嚴重度，與前一波BA.2大同小異，但重症高風險民眾如未接種疫苗，感染後較容易出現嚴重症狀，需特別注意。

陳欣湄表示，前陣子全家人都確診，小孩發燒到41.4度，她自己發病後2天半夜都會痛醒，就像是被人揍了好幾拳，更形容「比一般感冒症狀痛100倍」，藉機提醒大家，BA.5的傳播速度變快、潛伏期變短，就算做好防疫措施，還是有可能染疫。

羅一鈞表示，從現有國際資料分析，BA.5的症狀和BA.1、BA.2大同小異，主要是發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛，有的人會伴隨頭痛、肌肉痠痛、倦怠症狀；和一般感冒相比，發燒和全身性症狀會比較嚴重，至於痛幾倍，大概是個人感受。

羅一鈞提到，和今年4到6月的本土疫情相比，症狀種類和嚴重度應該差不多，但65歲以上、慢性疾病等重症高風險因子民眾，尤其是未完整接種疫苗的民眾，感染後出現嚴重症狀的情形會比較明顯，這類民眾要特別注意防範。